كانت مصابة بالبكم منذ ولادتها.. طفلة تنطق أولى كلماتها تحت ركام منزلها في غزة (فيديو)

قالت أم فلسطينية في قطاع غزة إن ما حدث معها “معجزة” إذ نطقت ابنتها للمرة الأولى رغم أنها ولدت بكماء.

وقالت الصغيرة غزل (6 سنوات) كلمة “ماما” للمرة الأولى تحت الركام بعد قصف منزلهم بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي، حسب والدتها.

وعبّرت الأم عن سعادتها لكاميرا الجزيرة مباشر من المستشفى حيث ترقد بسبب إصابتها، ووصفت شعورها بعد سماعها صوت ابنتها للمرة الأولى.

وقالت الأم “الحمد لله هذه معجزة الله أخذ مني شي لكن أعطاني شي ثاني”، مؤكدة أن صوت ابنتها أيقظ داخلها قوة وبعث فيها الأمل.

وأضافت الأم الفلسطينية أنه بالرغم من إصابتها البالغة جراء قصف الاحتلال لمنزلهم دون سابق إنذار، فإنها شعرت أنها أفضل مع سماع صوت ابنتها غزل.

وقالت إن طفلتها كانت تتفاعل معها وتساعدها في أشغال المنزل وتعبّر لها عن حبها رغم أنها لم تكن تتكلم.