للجمعة الخامسة على التوالي.. المسجد الأقصى شبه خالٍ من المصلين بسبب قيود الاحتلال المشددة (فيديو)

لم يتمكن سوى 4 آلاف مصلٍّ من إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الخامسة من انطلاق معركة “طوفان الأقصى”، إثر القيود المشددة التي فرضتها شرطة الاحتلال، وبدت باحات ومصليات المسجد، خالية من المصلين.

وكانت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية قد أقامت الحواجز على مداخل البلدة القديمة وانتشرت في أزقتها لمنع الشبان من الوصول إلى المسجد الأقصى. كما أقامت الحواجز على البوابات الخارجية للمسجد.

واضطر مئات المصلين إلى أداء الصلاة في الشوارع القريبة من أسوار البلدة القديمة بعد منعهم من الوصول إلى المسجد.

تغطية صحفية: المسجد الأقصى شبه فارغ بعد الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال عليه. pic.twitter.com/sjEsWF79aY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 10, 2023

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين الذين أدوا الصلاة في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة، ولم ترد تقارير عن إصابات جراء ذلك.

ولا تعلن الشرطة الإسرائيلية أسباب تقييدها دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

تغطية صحفية: الاحتلال يعتدي على المصلين في شوارع القدس المحتلة. pic.twitter.com/OetrFYapL0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 10, 2023

ولليوم الـ35 على التوالي يواصل الاحتلال نشر قواته بكثافة في بلدات وأحياء القدس، حيث بدأت تلك الإجراءات مع انطلاق معركة طوفان الأقصى في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان الاحتلال قبيل معركة طوفان الأقصى يقيّد ويمنع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال فترة اقتحامات المستوطنين في الصباح وبعد الظهر، أما الآن فيمنع الدخول على مدار الساعة وخلال الصلوات الخمس.

كما أسهم إغلاق الحواجز العسكرية في تقليص أعداد المصلين أيضا، حيث يسكن عشرات آلاف المقدسيين خارج جدار الفصل العنصري، وبعد إغلاق الحواجز الرئيسية مثل قلنديا وحزما إبان معركة طوفان الأقصى حُرموا من دخول القدس والوصول إلى الأقصى.