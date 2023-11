نائبة بالبرلمان الأوروبي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وموقف أوروبا من الأوضاع في غزة مخجل (فيديو)

قالت النائبة في البرلمان الأوروبي (آنا ميراندا) إن الموقف الأوروبي من موضوع غزة “مخجل”، مشيرة إلى أن بعض الأعضاء في البرلمان الأوروبي، طالبوا مرارا بوقف إطلاق النار في غزة، وليس مجرد هُدن مؤقتة.

وأشارت خلال لقاء مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر مساء أمس الخميس، إلى أن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان “خجولا جدا” في هذا الشأن.

