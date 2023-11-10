نائبة بالبرلمان الأوروبي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وموقف أوروبا من الأوضاع في غزة مخجل (فيديو)

قالت النائبة في البرلمان الأوروبي (آنا ميراندا) إن الموقف الأوروبي من موضوع غزة “مخجل”، مشيرة إلى أن بعض الأعضاء في البرلمان الأوروبي، طالبوا مرارا بوقف إطلاق النار في غزة، وليس مجرد هُدن مؤقتة.

وأشارت خلال لقاء مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر مساء أمس الخميس، إلى أن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان “خجولا جدا” في هذا الشأن.

“عدم التحلي بالشجاعة”

وفي هذا الصدد أشارت النائبة الأوروبية الإسبانية، إلى موقف رئيسة المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين) وقالت إنها لم تكن تتحلى بالشجاعة لتطالب بوقف إطلاق النار في وقت كان فيه المدنيون يعانون انقطاع الماء والكهرباء والوقود وهم محاصرون.

رصاصة مباشرة في وجهها.. فتاة مقدسية صوّرت لحظة إصابتها برصاصة مطاطية عندما أطلت من نافذة منزلها#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/XOjyYgHQgK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2023

ووصفت أوضاع المدنيين في غزة وسط الغارات والقصف وانقطاع الخدمات بأنها مأساوية، وقالت إنهم يتعرضون لإبادة جماعية بمعنى الكلمة.

وفي رد على سؤال حول جدوى تقديم المساعدات الإنسانية في ظل القصف الذي يحصد أرواح المدنيين، قالت البرلمانية الأوروبية إن موقف الأمم المتحدة كان واضحا في هذا الشأن بضرورة وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات من خلال معبر رفح.

ذعر داخل #مستشفى_الشفاء أثناء استهداف الاحتلال لساحة المستشفى وسيدة تروي ما حدث#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/oI7A5Vylp1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2023

التهجير القسري

وفيما يتعلق بالتهجير القسري، أكدت البرلمانية أنه يمثل جريمة حرب في القانون الدولي، وقالت إن السكان في غزة تحت الاحتلال والحصار، مشيرة إلى أنها كانت تحاول الدخول لتقديم المساعدات لكن جنود الاحتلال احتجزوها ولم يسمحوا لها بالدخول، وطالبت بفتح معبر رفح لتقديم المساعدات.

وقالت إنه مع مطالبته للسكان بالمغادرة إلى جنوب غزة، فإن الجيش الإسرائيلي يقوم بقصف النازحين وهم في طريقهم إلى الجنوب، إضافة إلى قصف المساجد والكنائس والمستشفيات، مشيرة إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب.

وأكدت أن مدارس الأونروا تعرضت لقصف الجيش الإسرائيلي وبداخلها مئات من النازحين، مشيرة إلى أنهم تلقوا تلك التقارير من القائمين على هذه المؤسسات، وقالت إنه لا يجوز السماح بهذا العمل العسكري غير المتناسق.

وفي رد على سؤال حول حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال، أكدت النائبة البرلمانية، أن فلسطين لها الحق في تقرير المصير وقالت إن الأمم المتحدة اعترفت بهذه الحقوق وأغلبية الدول اعترفت بدولة فلسطين، مشيرة إلى أنهم من حقهم الحماية لأنهم يعيشون تحت الاحتلال ووسط انتهاكات قوات الاحتلال.