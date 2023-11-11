آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في غزة (فيديو)

تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينة تل أبيب، اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن آلاف الأشخاص خرجوا إلى “ساحة الأسرى” في تل أبيب، للمشاركة في مسيرة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وكانت مظاهرات عدة قد خرجت خلال الأسابيع الماضية في عدد من المستوطنات؛ مطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس وإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت وكالة الأناضول عن قناة عبرية وجود صفقة مرتقبة لتبادل مجموعة من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس مقابل هدنة إنسانية داخل قطاع غزة.

ويوافق غالبية الإسرائيليين على مقترح صفقة واسعة لتبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن 240 أسيرا لدى حماس منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول.

وتطالب حماس إسرائيل بإطلاق سراح 6 آلاف فلسطيني مقابل الإفراج عن الأسرى لديها.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد حث في وقت سابق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية، على الموافقة على وقف إطلاق النار 3 أيام للسماح بتحقيق تقدم في إطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية.