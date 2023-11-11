أهالي الأسرى الإسرائيليين ينظمون وقفة رمزية لاسترجاع ذويهم من غزة (فيديو)

نظم أهالي الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، وقفة رمزية بصور الأسرى للمطالبة بعودتهم من غزة.

ووضع الأهالي كراسي فارغة على شاطئ البحر في مستوطنة “بات يام” جنوب تل أبيب وألصقوا بكل كرسي منها صورة أسير.

ورصّ الأهالي الكراسي على امتداد الشاطئ ليطالبوا بعودة أصحابها، في حين لا تستجيب الحكومة الإسرائيلية لدعوات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى.

وتشترط حماس تبييض سجون الاحتلال الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لديها منذ عملية طوفان الأقصى وعددهم 205 أسرى.

وأكد أهالي الأسرى الإسرائيليين أنهم يوافقون على الصفقة التي عرضتها حماس، وأجرى أهالي الأسرى الإسرائيليين لقاء سابقا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبوا فيه بأن “تأخذ العملية العسكرية على قطاع غزة وضع الأسرى بعين الاعتبار”.

وقال أهالي الأسرى، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إنهم “شعروا بالقلق” بعد الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدبابات على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، أبو عبيدة إن الاحتلال قتل عددا منهم بقصفه المستمر لقطاع غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن “الحرب على غزة لن تتوقف، وأنه لن يُسمح بدخول الوقود إلى القطاع قبل الإفراج عن “الرهائن” المحتجزين لدى حركة حماس”.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة “لن يُسمح بدخول الوقود، ولا وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا”.