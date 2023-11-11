استشهاد طفلة وإصابة 5 أشخاص بقصف منزل غرب مدينة خان يونس (فيديو)

استشهدت طفلة فلسطينية وأصيب 5 أشخاص بقصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، لمنزل عائلة حمدان بالقرب من مسجد “المجاهدين” غرب مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وفي مشهد مؤلم صلى الطبيب والممرض وأسرة الطفلة عليها صلاة الجنازة في مشرحة المستشفى بعد لفها ببطانية لنفاد الأكفان في قطاع غزة، قبل دفنها.

وأظهرت مشاهد للجزيرة مباشر انهيار أكثر من بناية مجاورة بشكل كامل جراء القصف الإسرائيلي العنيف، وتوضح المشاهد أن القصف يأتي من أكثر من اتجاه.

ويُلحق قصف الاحتلال الإسرائيلي الضرر البالغ بالبنايات ويقتل المدنيين المقيمين فيها من أطفال ونساء ورجال.

وتواصل الحرب على قطاع غزة استعارها، مع قصف شديد من الاحتلال الإسرائيلي للمباني السكنية في القطاع المحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 11 ألفا و78 فلسطينيا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنّا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين، فضلا عن 2700 بلاغ عن مفقودين بينهم 1500 طفل لا يزالون تحت الأنقاض.

ومنذ 36 يوما، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، وقد قتلت كتائب القسام وفصائل مقاومة أخرى أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا.