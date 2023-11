الصليب الأحمر: نشعر بالصدمة والفزع من الصور والتقارير الواردة من مستشفى الشفاء بغزة

أعرب المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، عن الصدمة من الصور والتقارير الواردة من مستشفى الشفاء بغزة، الذي يتم استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي بقصف وغارات مستمرة.

وكتب روبرت مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، على منصة إكس “نحن مصدومون وفزعون من الصور والتقارير القادمة من مستشفى الشفاء في غزة”.

We @ICRC are shocked & appalled by the images & reports coming from Al-Shifa hospital in #Gaza . The unbearably desperate situation for patients & staff trapped inside must stop. Now. Hospitals, patients, staff & health care must be protected. Period. https://t.co/pdDlR5dsAW

وقال “يجب أن يتوقف الوضع اليائس الذي لا يطاق بالنسبة للمرضى والموظفين المحاصرين في الداخل.. الآن.. يجب حماية المستشفيات والمرضى والموظفين والرعاية الصحية في هذه الأوقات العصيبة”.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد قالت أمس الجمعة، إن الدمار الذي يلحق بالمستشفيات في غزة أصبح لا يُحتمل، ويجب أن يتوقف.

ونشرت اللجنة بيانًا عن وضع المستشفيات في قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة، ووجهت نداء عاجلا من أجل احترام المرافق الطبية والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية بغزة، وحمايتهم.

The ICRC is urgently calling for the respect and protection of medical facilities, patients, and healthcare workers in #Gaza.

This protection is not only a legal obligation but a moral imperative to preserve human life in these terrible times.

Read more👇https://t.co/l1FtsvBRUx

— ICRC in Israel & OT (@ICRC_ilot) November 10, 2023