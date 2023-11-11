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الصليب الأحمر: نشعر بالصدمة والفزع من الصور والتقارير الواردة من مستشفى الشفاء بغزة

صورة من أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة - 10 نوفمبر (الفرنسية)
11/11/2023

أعرب المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، عن الصدمة من الصور والتقارير الواردة من مستشفى الشفاء بغزة، الذي يتم استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي بقصف وغارات مستمرة.

وكتب روبرت مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، على منصة إكس “نحن مصدومون وفزعون من الصور والتقارير القادمة من مستشفى الشفاء في غزة”.

وقال “يجب أن يتوقف الوضع اليائس الذي لا يطاق بالنسبة للمرضى والموظفين المحاصرين في الداخل.. الآن.. يجب حماية المستشفيات والمرضى والموظفين والرعاية الصحية في هذه الأوقات العصيبة”.

“دمار لا يُحتمل”

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد قالت أمس الجمعة، إن الدمار الذي يلحق بالمستشفيات في غزة أصبح لا يُحتمل، ويجب أن يتوقف.

ونشرت اللجنة بيانًا عن وضع المستشفيات في قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة، ووجهت نداء عاجلا من أجل احترام المرافق الطبية والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية بغزة، وحمايتهم.

وقالت إن نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة وظروف ينعدم فيها الأمان، وصل إلى مرحلة تُعرّض حياة آلاف الجرحى والمرضى والنازحين للخطر.

“صور مروعة”

وقال بيان اللجنة إن فرق اللجنة الدولية -التي توزع الإمدادات الحيوية على المرافق الطبية في جميع أنحاء غزة- شهدت خلال الأيام الماضية صورًا مروّعة ازدادت سوءًا الآن بسبب احتدام الأعمال العدائية.

ولفت إلى أن هذا الوضع يؤثر تأثيرًا شديدًا في المستشفيات وسيارات الإسعاف، ويلحق الخسائر الفادحة بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية.

المصدر : الجزيرة مباشر