المرزوقي: الدول العربية والإسلامية لديها أوراق سياسية ودبلوماسية يمكن استخدامها لوقف الحرب على غزة (فيديو)

قال الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي إن قادة الدول العربية والإسلامية لديهم الكثير من الأوراق السياسية والدبلوماسية التي يمكن استخدامها لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأضاف المرزوقي في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أنه استمع لجميع كلمات قادة ورؤساء الدول الحاضرة في مؤتمر القمة العربية الإسلامية، لكنها جميعها كانت دون التوقع ولم تستجب لانتظارات الشعوب.

وتابع “كنا ننتظر أفعالا لا مجرد مطالب”.

وأوضح المرزوقي أن وقف العلاقات السياسية والدبلوماسية مع بعض الدول الغربية، ووقف جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال قد يأتيان بنتائج جديدة، مؤكدا أن أمريكا لديها كل الأدوات لوقف الحرب على غزة، لكن الأمر يحتاج إلى موقف واضح لقادة الدول العربية والإسلامية.

وقال إن المستفيد الأول من هذه الحرب هم الروس والصينيون والإيرانيون، مضيفا أن المظاهرات وحالات الحراك المسجلة في عدد كبير من العواصم الغربية تؤكد أن الحرب في غزة “ليست دينية أو حضارية وإنما حرب بين شعب يريد حريته ودولة أبارتايد (فصل عنصري)”.

وأشار المرزوقي إلى أن حرب غزة أوضحت مرة أخرى أن إسرائيل ما زالت “ضحية تفكير سحري” يقول إن الإسرائيليين هم أصحاب الأرض ولا مكان لغيرهم فيها.

وقال إن السلام في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق “إلا بعد تخلي إسرائيل عن هذا المنطق السحري والخطاب المزدوج وإنكار الحقائق”.