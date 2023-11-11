“بُترت ساقي كيف سأذهب للمدرسة؟”.. شهادات مؤلمة لأطفال غزة المصابين (فيديو)

نقل أطفال جرحى من قطاع غزة شهادات مؤلمة عما حل بأجسادهم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازلهم.

وقال الطفل علي الذي يرقد في المستشفى إن ساقه بُترت فيما كُسرت الأخرى وأجريت لها عملية زرع شريحة معدنية وليَده أيضا.

وأفاد أنه كان في منزله مع عائلته عندما جرى قصفهم، قائلا: “كنا قاعدين في الدار وبعدين الزنانة خبطت في الدور اللي ورانا”.

وكانت أسرة علي تحاول الهروب من القصف عندما استشهد والده وبُترت ساقه، وأضاف الطفل لكاميرا الجزيرة مباشر:” طرت في الهواء، ووالدي استشهد”.

وتساءل الطفل كيف سيذهب يوميا إلى المدرسة بعد أن بُترت ساقه، وتحسر على استشهاد عمته وأبنائها وإصابة عمة أخرى وأبنائها.

وتروي الطفلة مريم ماهر للجزيرة مباشر أنها استيقظت بعد يومين قضتهما في غيبوبة لتسأل والدتها “ليش أنا هنا؟ أنا ليش هيك” لتخبرها أن منزلهم قد قصف.

وأصيبت مريم في قدميها ودخلت الشظايا في مختلف أجزاء جسمها الصغير، كما أصيبت في رأسها أيضا.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزل جيرانهم ثم منزلهم بعدها بساعة ونصف الساعة، دون سابق إنذار ما أسفر عن استشهاد عدد من أفراد أسرتها وإصابة البقية.

وتمنت الصغيرة أن تعود لمقاعد الدراسة في القريب العاجل.