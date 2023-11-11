تأثرا بصبر أهالي غزة.. مؤثرة أمريكية تعتنق الإسلام (فيديو)

نشرت الناشطة والمؤثرة الأمريكية ميغان رايس على حسابها الخاص بمنصة تيك توك مقطع فيديو، وهي تردد الشهادتين خلف أحد الدعاة.

وتضمّن الفيديو، الذي حظي بتداول واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات خاصة للناشطة الأمريكية وهي تعلن إسلامها وترتدي الحجاب لأول مرة في حياتها.

وتروي ميغان رايس قصتها مع الإسلام عندما فاجأها صبر أهل غزة، حيث ظهرت في مقطع مصور وهي تبكي وتتحدث عن “ايمان الفلسطينيين في قطاع غزة” الذي عدَّته أهم عنصر ساعدهم على مواجهة ويلات الحرب، وقالت “لم أرَ في حياتي مثل هذا الإيمان”.

وأضافت “شاهدت فيديوهات عدة لأناس بسطاء من قطاع غزة فقدوا كل شيء، وكانوا يحملون جثث أبنائهم على أيديهم، لكنهم ظلوا محافظين على إيمانهم بالله وشكره”.

وأوضحت الناشطة الأمريكية أن هذه المشاهد الروحية دفعتها إلى البحث عن سر الإسلام، وشرعت في قراءة القرآن، ونشرت مقاطع فيديو وهي تقرؤه.

وطلبت ميغان رايس من متابعيها أن يواصلوا مشاهدة تجربتها الروحية الجديدة، ويطرحوا ما يرونه من أسئلة قد تفيدهم في حياتهم الخاصة.

ونقلت مواقع أمريكية أن ميغان أنشأت “نادي الكتاب العالمي لقراءة القرآن الكريم”.

وأوضحت الناشطة في مقطع فيديو أن الغرض من النادي هو مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية، وفهم الأهمية الكامنة وراء قرب الشعب الفلسطيني من القرآن وتعاليمه.