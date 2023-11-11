شاهد.. الدفاع المدني الفلسطيني ينتشل طفلا من تحت الركام بعد قصف منزله في خان يونس

انتشل الدفاع المدني الفلسطيني طفلا من تحت الأنقاض قبل أيام بأعجوبة، وتكاتف المنقذون والأهالي لإخراج الطفل.

وأظهرت لقطات صورها الشاب عمرو طبش إزاحة الركام والأتربة عن الطفل أحمد أبو مصطفى بعد هدم منزل أسرته بقصف إسرائيلي.

واستُشهد عدد من أفراد عائلة أحمد بعد استهداف منزلهم في “حي الأمل” غرب مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وقام رجال الدفاع المدني بعملية دقيقة تطلبت منهم جهدا كبيرا لإنقاذ الطفل سليما من تحت الركام الذي دفن جسده.

وبدا الطفل مصابا بالذهول، كما ظهرت إصابات على وجهه ورأسه.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 11 ألفا و78 فلسطينيا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنّا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين، فضلا عن 2700 بلاغ عن مفقودين بينهم 1500 طفل لا يزالون تحت الأنقاض.

ومنذ 36 يوما، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، وقد قتلت كتائب القسام وفصائل مقاومة أخرى أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا.