طلاب جامعة آرهوس الدنماركية يطالبون جامعتهم باتخاذ موقف من الحرب على غزة (فيديو)

وقّع طلاب من جامعة “آرهوس” ثاني أكبر الجامعات الدنماركية، أمس الجمعة، على عريضة احتجاج، في خطوة لمساندة الشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر المحتجون أن الاحتلال هو “مشروع استعماري ممنهج تمارسه الحكومة الإٍسرائيلية ضد الفلسطينيين”.

وعبّر الطلاب لكاميرا الجزيرة مباشر عن إدانتهم انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي، وقمعها الممنهج للشعب الفلسطيني.

وأكد الطلاب أهمية مثل هذه الفعاليات؛ لتشجيع جامعتهم على اتخاذ موقف حاسم من العدوان الإسرائيلي على غزة، على غرار موقف الجامعة من الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الطالبة دينا: “نأمل أن تعيد جامعة آرهوس النظر في تعاونها الطويل الأمد مع شركة تيرما”.

وأوضحت الطالبة أن “تيرما” شركة دنماركية مصنعة للأسلحة التي تستخدم الآن لإبادة أهل غزة.

وطالبت الطالبة لورا العالم بتوفير الأمان والسلام للشعب الفلسطيني.

وأكدت حرصهم على جمع المزيد من التوقيعات من أجل تقديم عريضة احتجاج جديدة الأسبوع المقبل.