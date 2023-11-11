فرنسا ترحّل الفلسطينية مريم أبو دقة إلى مصر

رحّلت السلطات الفرنسية القيادية في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” مريم أبو دقة، مساء الجمعة، من فرنسا إلى القاهرة.

وصادق مجلس الدولة -وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا- على ترحيل أبو دقة، الأربعاء، وجرى توقيفها من قبل 4 عناصر شرطة بلباس مدني.

وثبّت المجلس قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبو دقة على الأراضي الفرنسية منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول، “يهدد بتقويض النظام العام”.

وقالت مريم أبو دقة لوكالة “فرانس برس”، الجمعة، أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار شارل ديغول في باريس قبل ترحيلها “المحاكمة التي خضعت لها لا تليق بحكومة ديمقراطية، إنها محاكمة للثورة الفلسطينية”.

وأشارت إلى أن ذلك “اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود”.

وقالت محاميتاها إلسا مارسيل وماري دافيد للوكالة “هذا تجريم لدعم فلسطين. سنقدّم طلب استئناف وسنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر”.

ونظم عدد من النواب المعارضين بينهم النائب عن حزب “فرنسا الأبية” سباستيان ديلوغو، مظاهرة للاحتجاج على توقيف أبو دقة.

وكانت أبو دقة (72 عامًا) قد حصلت على تأشيرة لمدة 50 يومًا في القدس أول أغسطس/آب الماضي لزيارة فرنسا حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات حول المرأة الفلسطينية.

وقد وصلت إلى فرنسا في سبتمبر/أيلول الماضي، وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام.

من هي الفلسطينية “مريم أبو دقة” التي قررت فرنسا ترحيلها إلى القاهرة ولماذا؟ 🗞️قامت الشرطة الفرنسية بتوقيف الناشطة الفلسطينية #مريم_أبودقة (72 عامًا) بعدما سمح مجلس الدولة الأربعاء بترحيلها، وعلمت زاوية ثالثة أن الناشطة الفلسطينية ستصل إلى مطار القاهرة الدولي في ساعة متأخرة من… pic.twitter.com/8DNDQwcwYG — Zawia3-زاوية ثالثة (@zawiaa3) November 10, 2023

ووضعت السلطات الفرنسية في 16 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أبو دقة تحت الإقامة الجبرية لمدة 45 يومًا بتهمة “الإخلال بالنظام العام”، وأصدرت وزارة الداخلية قرارًا بطردها خارج البلاد.

وتنحدر أبو دقة من بلدة عبسان الكبيرة في محافظة خان يونس بقطاع غزة، وحاصلة على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.

واعتقلت إسرائيل أبو دقة مرات عدة قبيل إبعادها إلى الأردن عام 1970، حيث تنقلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم حتى عودتها عام 1996.

وفي 1992 أصبحت عضوًا في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ثم اختيرت عضوًا في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2000، فيما يصنف الاحتلال الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “إرهابية”.