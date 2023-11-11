فلسطينية كندية تناشد مصر السماح للعائلات الأجنبية العالقة باجتياز معبر رفح (فيديو)

يتوجه فلسطينيون ذوو جوازات أجنبية في قطاع غزة كلّ يوم إلى معبر رفح البري الحدودي مع مصر، على أمل السماح لهم بالعبور إلى الجانب الآخر ومن ثم إلى الدول الأجنبية التي كانوا يعيشون فيها.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، أمس الجمعة، حالة من الانتظار والقلق تعتري الأسر والأطفال على المعبر البري بين قطاع غزة ومصر، وهو المعبر الوحيد الذي لا يخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووجّهت مواطنة فلسطينية كندية رسالة إلى الحكومة المصرية للسماح لهم بالدخول، قائلة إن السفارة الكندية تتواصل معهم باستمرار وتؤكد لهم أنها تنتظرهم على الحدود.

وقالت الغرباوي للجزيرة مباشر إنهم يأتون إلى المعبر كل يوم وينتظرون منذ الصباح الباكر وحتى المساء دون فتح المعبر.

وأكدت أنها أتت هي وأسرتها إلى مدينتها غزة للاستقرار فيها إلا أن الحرب حالت دون ذلك، وأنها خرجت منها ولا تستطيع العودة إليها بسبب الوضع.

وأفادت الغرباوي أن القطاع كله ليس آمنا إذ تقصفه طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل عشوائي، وأن بقاءها وأسرتها فيه يعني هلاكهم، إضافة إلى أنهم لا يملكون مكانا للمكوث فيه بعد أن تركوا غزة.

ووصفت الوضع الصعب والمرعب الذي عاشوه منذ بداية الحرب قبل 37 يوما، جراء القصف المستمر الذي يستهدف المدنيين والأطفال.

وناشدت المواطنة الكندية الحكومة المصرية والحكومات العربية مساعدتهم حتى يتمكنوا من العودة إلى بلد استقرارهم وينعموا بالأمان.