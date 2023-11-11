الأخبار

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية بالضفة الغربية (فيديو)

مدة الفيديو 00 minutes 40 seconds
11/11/2023

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، مدينة قلقيلية بشمال الضفة الغربية، وانتشرت في منطقة شارع النفق بالمدينة واقتحمت محلًّا تجاريًّا هناك.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنه تم استهداف قوات الاحتلال في قلقيلية بعبوات محلية الصنع، لدى توغلها في الشوارع الداخلية.

وقالت (شبكة قدس) الإخبارية إن قوات الاحتلال انتشرت في منطقة شارع النفق بمدينة قلقيلية، وتم استهدافها بالعبوات المحلية الصنع “كواع”، كما سمع إطلاق نار خلال اقتحامها المدينة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت محلًّا تجاريًّا في شارع النفق في قلقيلية، ونقلت عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال تحاصر منزل مطارد في حي الظهر بمدينة قلقيلية.

وأشارت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، دفعت بتعزيزات عسكرية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أيضا، عدة أحياء في مدينتي البيرة ورام الله.

المصدر : الجزيرة مباشر