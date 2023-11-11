قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية بالضفة الغربية (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، مدينة قلقيلية بشمال الضفة الغربية، وانتشرت في منطقة شارع النفق بالمدينة واقتحمت محلًّا تجاريًّا هناك.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنه تم استهداف قوات الاحتلال في قلقيلية بعبوات محلية الصنع، لدى توغلها في الشوارع الداخلية.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تقتحم محلاً تجارياً في شارع النفق في قلقيلية. pic.twitter.com/GT3M6Y9QQH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 11, 2023

وقالت (شبكة قدس) الإخبارية إن قوات الاحتلال انتشرت في منطقة شارع النفق بمدينة قلقيلية، وتم استهدافها بالعبوات المحلية الصنع “كواع”، كما سمع إطلاق نار خلال اقتحامها المدينة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت محلًّا تجاريًّا في شارع النفق في قلقيلية، ونقلت عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال تحاصر منزل مطارد في حي الظهر بمدينة قلقيلية.

تغطية صحفية: استهداف قوات الاحتلال في قلقيلية بالعبوات محلية الصنع "كواع". pic.twitter.com/Qs0kU9kmix — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 11, 2023

وأشارت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، دفعت بتعزيزات عسكرية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أيضا، عدة أحياء في مدينتي البيرة ورام الله.