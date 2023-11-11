“لا تحاولي غسل يديك من الدماء”.. نائبة أيرلندية تهاجم رئيسة الاتحاد الأوروبي (فيديو)

هاجمت نائبة في البرلمان الأوروبي رئيسة الاتحاد الأوروبي بسبب دعمها لإسرائيل، ووجهت إليها، الأربعاء، خطابا شديد اللهجة في جلسة من داخل البرلمان.

واستنكرت النائبة الأيرلندية في البرلمان الأوروبي كلير دالي، أن رئيسة الاتحاد الأوروبي فون دير لاين لم تتمكن من طلب وقف المذبحة ووقف إطلاق النار.

واتهمت النائبة، دير لاين بأنها متورطة في قتل الأطفال والأبرياء في الحرب على غزة، وذهبت إلى وصفها بأنها “شريكة في الجرائم ضد الإنسانية”.

وتابعت دالي “هذه الجرائم تُصنع بسلاحك وباسمك، عندما وقفتِ مع إسرائيل منذ شهر وقلتِ: أقف معكم الآن وفي المستقبل”، وأضافت موجهة كلامها إلى رئيسة الاتحاد الأوروبي “فلا تأت إلى هنا وتحاولي غسل يديك من الدماء”.

وصعدت النائبة الأيرلندية لهجتها وهي تقول “بالطبع لن تفعلي، إنها ليست جرائم إسرائيل لوحدها بل جرمكِ أنت أيضا، وحتى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليست كافية للحكم على فعلك”.

وذكّرت كلير دالي بأن شهرا مضى شهر “منذ بدء مذبحة الفلسطينيين بلا هوادة في غزة”، وقالت “إنها ليست دوامة من العنف يا سيدة فون دير لاين إنها إبادة جماعية علنًا تنفذها دولة الفصل العنصري الإسرائيلية”.

وعددت النائبة في جلسة للبرلمان الأوروبي جرائم إسرائيل قائلة “التجويع وقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والصحفيين والممرات الإنسانية، عشرة آلاف من القتلى، شخص من كل 200 غزّي قُتل، يُقتل طفل فلسطيني كل 10 دقائق منذ شهر”.

وقالت دالي إن فون دير لاين “ردّت على مذبحة الأطفال هذه بالطلب من إسرائيل أن تتجنب المدنيين”، وعلّقت “وكأنها تقول لهم استهدفوا ما شئتم”، وتساءلت مستنكرة “أليس هذا تورط؟!”.