مدير الصحة العالمية أمام مجلس الأمن: مليون ونصف في غزة أصبحوا مشردين وهناك طفل يُقتل كل 10 دقائق (فيديو)

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، إن النظام الصحي في غزة سينهار وأن أفضل طريقة لدعم العاملين في المجال الصحي في غزة هو توفير المستلزمات الطبية والوقود.

وأضاف في جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن آخر التطورات الميدانية والسياسية في قطاع غزة، أن حصيلة الضحايا في الحرب على غزة قد تجاوزت أكثر من 10 آلاف شخص 70% منهم من النساء والأطفال.

وتابع قائلا “مليون ونصف المليون شخص في غزة أصبحوا مشردين” ويبحثون عن مكان يمكنهم اللجوء إليه في حين “يقتل طفل واحد على الأقل كل 10 دقائق”.

وقال: أفهم خوف شعب غزة الذي عانى بسبب 16 عاما من الحصار ويعيش اليوم حالة من التشرد.

وأضاف أن خبراء المنظمة والعاملين في الميدان وثقوا “5 اعتداءات على 5 مستشفيات في يوم واحد الأسبوع الماضي” مؤكدا على أنه “لا يوجد مكان آمن في غزة ولا أحد يعيش بأمان”.

ودعا الرجل الأول في منظمة الصحة العالمية إلى وقف إطلاق النار لمنع سقوط مزيد من الضحايا الجدد أو الإضرار بالمرافق الصحية في غزة.

وأعلنت الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 11 ألفا و78 فلسطينيا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين، فضلا عن 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض.