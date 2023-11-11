مقاومون فلسطينيون يواجهون قوات الاحتلال بوابل من الرصاص في رام الله (فيديو)

تصدى مقاومون فلسطينيون صباح اليوم السبت، لقوات إسرائيلية حاولت اقتحام حي المصايف برام الله، بوابل من الرصاص وألقوا عليها عبوات متفجرة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن اشتباكات اندلعت في منطقة (سيلة الظهر) جنوب مدينة جنين، في وقت تقوم فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات اقتحام لمناطق في رام الله.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تنتشر في مناطق مختلفة من شويكة. pic.twitter.com/kO2i8NMJab — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 11, 2023

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بإصابة شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال طولكرم.

ونقلت عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الضاحية، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي في اليد، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية نحو قلقيلية من الحاجز الجنوبي. pic.twitter.com/L5m1VqqW4a — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 11, 2023

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، عدة أحياء في مدينتي البيرة ورام الله، واقتحمت مدينة قلقيلية من المدخل الجنوبي.

وفي هذا السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، 3 أطفال تبلغ أعمارهم 16 عاما، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

تغطية صحفية :قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من المدخل الجنوبي قبل قليل pic.twitter.com/nHilB7l6mO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 11, 2023

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين من مخيم الجلزون شمال رام الله، ونقلت (وفا) عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المركبات عند مدخل المخيم وفتشتها.