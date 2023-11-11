وزيرة الصحة: وفاة 39 رضيعا بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى الشفاء بغزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية (مي الكيلة) ظهر اليوم السبت، أن 39 رضيعا في قسم العناية بمستشفى الشفاء توفوا جراء انقطاع الأكسجين تزامنًا مع قصف جوي ومدفعي كثيف للمستشفى ومحيطه.

وأوضحت في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بمقر وزارة الصحة بمدينة رام الله، أن الوضع في مستشفيات قطاع غزة وصل إلى وضع غير مسبوق في التاريخ، باستهداف المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.





وقالت إن القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية أصبحت حبرا على ورق بعد هذه المجازر التي ترتكب في قطاع غزة، لكونها لا تستطيع أن تحمي المستشفى من القصف ولا تستطيع أن توقف آلة التدمير والقتل الإسرائيلية في حق المستشفيات والأطباء والمرضى والجرحى والمدنيين النازحين.

وأكدت أن إسرائيل تحاصر المستشفيات بالدبابات بدلا من تزويدها بالوقود والدواء والمستلزمات، والنتيجة الموت المحقق لآلاف المرضى والجرحى.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى أن 20 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي وعدم توفر الوقود.

وقالت إن الاحتلال قصف المستشفى المعمداني مخلفا أكثر من 500 شهيد، وحاول التنصل من جريمته ولكن اليوم وفي بث حي ومباشر واعتراف صريح وأمام العالم كله، يقصف المستشفيات ويقطع عنها الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والكهرباء والماء لتكون النتيجة الموت المحقق للمرضى”.

وكشفت أن مستشفى النصر تعرض لقصف بشكل مباشر أدى إلى تدمير قسم الحضانة واستهداف الطاقة الشمسية؛ مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والماء.

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ووجهت الكيلة مناشدة إلى المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفك الحصار عن المستشفيات ووقف الحرب لإنقاذ آلاف السكان.

وفي اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها للمستشفيات، واستهدفت مجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر منشأة صحية في قطاع غزة، حيث تم قصف قسم الجراحة.

وكان مسؤولون في الصحة، قد حذروا من أن الوضع الصحي في مستشفيات غزة أصبح كارثيا وأن الأطفال داخل المستشفى ينتظرون الموت وأعداد المرضى تفوق طاقة المستشفى.