8 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلين في خان يونس (فيديو)

استُشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلتي النجار والكاظمي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقلت مواقع فلسطينية أن طائرات جيش الاحتلال دمرت بناية سكينة لعائلة النجار في منطقة معن شرق خان يونس، مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، وإحداث دمار كبير في الممتلكات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت أيضا منزلا لعائلة الكاظمي في وسط خان يونس، مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وشوهدت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ وهي تهرع إلى أماكن القصف لإسعاف الجرحى وانتشال العالقين من تحت الأنقاض.

وتستهدف طائرات جيش الاحتلال منازل بعينها في مدينة خان يونس، بدعوى وجود عدد من مقاتلي حماس فيها.