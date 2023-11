الصحة العالمية تعلن فقدان الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء -وهو أكبر مجمع طبي في غزة- جراء الهجمات الإسرائيلية المروعة على المستشفى.

وقالت المنظمة في بيان لها، فجر اليوم الأحد، إنها “فقدت الاتصال مع أشخاص تتعامل معهم في مستشفى الشفاء، وهناك خوف على سلامة العاملين الصحيين والمرضى والمصابين والأطفال في الحضّانات وأعداد من النازحين داخل المستشفى”.

وأكدت أنه “مع استمرار ظهور تقارير مروعة عن تعرُّض المستشفى لهجمات متكررة، فإننا نفترض أن من نتعامل معهم هناك انضموا إلى عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من المنطقة”.

وِأشارت المنظمة إلى تقارير تفيد بأن بعض مَن فروا من المستشفى تعرضوا لإطلاق النار عليهم وجرحوا، وأضاف البيان أنه على مدى آخر 48 ساعة، وردت تقارير بتكرار تعرُّض مستشفى الشفاء لهجمات أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وجرح الكثيرين.

Deeply worrisome and frightening: @WHO has lost contact with its focal points in Al-Shifa Hospital in #Gaza, amid horrifying reports of the hospital facing repeated attacks.

There are reports that some of those who fled the hospital have been shot at, wounded, or killed.

The… https://t.co/buhccOjRqF

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 12, 2023