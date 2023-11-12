علم فلسطين وملابس ملطخة بالدماء.. مشجعو نادي ريال سوسيداد يتضامنون مع غزة بطريقة مبتكرة (شاهد)

تضامن مشجعو نادي ريال سوسيداد الإسباني مع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، أمام العدوان والمجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحقهم منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وخلال مباراة جمعت الفريق الإسباني مع نادي بنفيكا البرتغالي في إطار مواجهات دوري أبطال أوروبا، قام المشجعون بالتضامن بطريقة مبتكرة وربما غير مسبوقة.

وقبل انطلاق المواجهة مباشرة، ارتدى عدد من المشجعين ملابس وأقنعة بيضاء ملطخة بالدماء، ودخلوا إلى مدرجات ملعب “أنويتا” رافعين الأعلام الفلسطينية ملطخة بالدماء أيضًا، في إشارة إلى الدماء التي تسقط من الضحايا في غزة.

رفعوا العلم وارتدوا ملابس ملطخة بالدماء.. جماهير نادي ريال سوسيداد الإسباني تتضامن مع #غزة خلال مباراة فريقها مع نادي بنفيكا في #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/KEhEXsR4Ey — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2023

ورغم أن السلطات والاتحادات الرياضية تحذّر من رفع العلم الفلسطيني في المدرجات، فإن مشجعين في إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وغيرها من بلدان أوروبا استمروا في التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

ولقيت الطريقة المبتكرة من مشجعي ريال سوسيداد إعجاب العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بها.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 مقطع عظيم جدًا، مقطع فيه رسالة عظيمة جمهور ريال سوسيداد يدعم فلسطين بطريقة مذهلة ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

pic.twitter.com/rSpQqof5Um — عمرو (@bt3) November 11, 2023

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق لليوم الـ37 على قطاع غزة، بقصفه جوًّا وبحرًا وبرًّا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بينما لا يزال المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطرة.

يأتي ذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني وخطورته على حياة المدنيين.