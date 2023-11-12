“فقدت 68 من عائلتي”.. فلسطينية تقاطع عشاء نائبة بمجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بوقف الحرب على غزة (فيديو)

قاطعت مواطنة فلسطينية عشاء النائبة بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارن، لمطالبتها بالدعوة إلى وقف إطلاق النار وعدم استهداف جيش الاحتلال للمدنيين في غزة.

وحسبما جاء في فيديو نُشر على حساب منظمة “اليهود من أجل العدالة”، دخلت المواطنة الفلسطينية مطعما في مدينة بوسطن، حيث كانت إليزابيث وارن في لقاء للعشاء رفقة أسرتها وقدمت نفسها كلاجئة فقدت 68 فردا من أفراد عائلتها في الضربات الإسرائيلية على غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ووجهت المواطنة الفلسطينية للنائبة الأمريكية سؤالا يقول: “كم عدد أفراد عائلتي الذين يجب أن يموتوا من أجل الدعوة إلى وقف إطلاق النار؟”.

A Palestinian woman who has lost 68 family members in Gaza confronts Senator Warren. She had no answer We mobilized with Harvard students and others in Cambridge to disrupt @SenWarren at dinner We will keep disrupting until our politicians listen to us & call for a CEASEFIRE pic.twitter.com/PnmUp7QoS7 — Jewish Voice for Peace – Boston (@JVPBoston) November 10, 2023

وأضافت: الناس يتصلون بمكتبك كل يوم للمطالبة بوقف إطلاق النار، وأنت ترفضين الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وتظاهر مجموعة من المتضامنين مع فلسطين خارج المطعم أثناء خروج إليزابيث وارن لحثها على المطالبة بوقف إطلاق النار وفك الحصار المفروض على غزة منذ سنوات.

Senator Warren left the restaurant hearing Palestinians, Jews, Harvard students, and Cambridge community members shouting CEASEFIRE NOW! SHAME! You must call for a ceasefire now@SenWarren @ewarren @SenMarkey @WhipKClark pic.twitter.com/yJ43nR9iGo — Jewish Voice for Peace – Boston (@JVPBoston) November 10, 2023

وأظهرت إليزابيت استجابة سريعة عبر حسابها على منصة إكس إذ كتبت “لا مزيد من التأخير والتأجيل، يجب أن يتوقف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية الآن، ويُطرد المتطرفون في ائتلاف نتنياهو الذين يتساهلون مع عنف المستوطنين بدافع وضع مصالحهم السياسية الخاصة قبل شعب إسرائيل”.

Netanyahu claims that Israel could control Gaza for an “indefinite period.” No. Palestinians have a right to determine their own future. Israeli military occupation of Gaza undermines efforts to build two independent states that advance respect for every human being. — Elizabeth Warren (@SenWarren) November 9, 2023

وفي تغريدة سابقة عبرت النائبة الأمريكية عبر حسابها عن رفضها لاقتراح نتنياهو بإدارة قطاع غزة قائلة “يدعي نتنياهو أن إسرائيل يمكنها السيطرة على غزة “لفترة غير محددة، لا. للفلسطينيين الحق في تحديد مستقبلهم، والاحتلال العسكري الإسرائيلي لغزة يقوض الجهود المبذولة لبناء دولتين مستقلتين تعززان احترام كل إنسان”.