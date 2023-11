“فقدت 68 من عائلتي”.. فلسطينية تقاطع عشاء نائبة بمجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بوقف الحرب على غزة (فيديو)

قاطعت مواطنة فلسطينية عشاء النائبة بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارن، لمطالبتها بالدعوة إلى وقف إطلاق النار وعدم استهداف جيش الاحتلال للمدنيين في غزة.

وحسبما جاء في فيديو نُشر على حساب منظمة “اليهود من أجل العدالة”، دخلت المواطنة الفلسطينية مطعما في مدينة بوسطن، حيث كانت إليزابيث وارن في لقاء للعشاء رفقة أسرتها وقدمت نفسها كلاجئة فقدت 68 فردا من أفراد عائلتها في الضربات الإسرائيلية على غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ووجهت المواطنة الفلسطينية للنائبة الأمريكية سؤالا يقول: “كم عدد أفراد عائلتي الذين يجب أن يموتوا من أجل الدعوة إلى وقف إطلاق النار؟”.

A Palestinian woman who has lost 68 family members in Gaza confronts Senator Warren. She had no answer

We mobilized with Harvard students and others in Cambridge to disrupt @SenWarren at dinner

We will keep disrupting until our politicians listen to us & call for a CEASEFIRE pic.twitter.com/PnmUp7QoS7

— Jewish Voice for Peace – Boston (@JVPBoston) November 10, 2023