“لنا الله في غزة”.. صرخة أم فلسطينية إلى العرب والمسلمين بعد استشهاد ابنها (شاهد)

وجهت الفلسطينية (أم محمد البواب) رسالة إلى الدول العربية والمسلمين، بعد استشهاد ابنها جرّاء قصف جيش الاحتلال منزلهم في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قائلة “إحنا إلنا الله في غزة، كل واحد بحترقش علينا مش مسلم ولا عنده ذرة إسلام”.

وأضافت أم محمد في رسالتها عبر الجزيرة مباشر “حسبي الله على كل دولة مش راضية تقف مع غزة ومع أطفالها وشبابها اللي قاعدين بتقطعوا”.

وتابعت باكية “واقفين لمتى ومكتفين أيديهم؟ نايمين ليش؟ مش إحنا مسلمين وين الإسلام؟!”.

ولليوم الـ37 على التوالي، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته العنيفة على قطاع غزة، مما خلَّف شهداء وجرحى، بينما اندلعت اشتباكات ضارية شمال بيت حانون ومنطقة أبراج العودة وبيت لاهيا شمالي القطاع.

ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعًا متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية في عام 2006.