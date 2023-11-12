مسؤول في حماس: نتنياهو يتحمل مسؤولية مصير الأسرى لدى المقاومة (فيديو)

قال زاهر جبارين، مسؤول ملف الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يتحمل مسؤولية مصير كل الأسرى المحتجزين لدينا، إذا ما سقطت قنبلة على إحدى البنايات أو المواقع التي يوجد فيها هؤلاء”.

وأضاف جبارين في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن نتنياهو يُمثل “عقبة حقيقية أمام إنجاز صفقة لتبادل الأسرى”، مذكرا بأنه في عام 2014 وصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى مراحل متقدمة لإنجاز صفقة تبادل أسرى، لكن نتنياهو أفسد الصفقة في مراحلها الأخيرة من أجل مصلحته الانتخابية.

وتابع “نتنياهو يكذب ويضلل، ويتهرب من أي مسار بشأن ملف تبادل الأسرى”.

وقال جبارين إن نتنياهو يرى أن من مصلحته الشخصية والاستراتيجية المضي قدما في الحرب، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون في صالحه.

وأكد جبارين ما سبق أن أعلنته كتائب عز الدين القسام بمقتل 60 أسيرا خلال الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد كشفت عن وجود مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة تبادل للأسرى المدنيين بأعداد كبيرة ولا تشمل جنودا إسرائيليين.

وتضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين على حكومتها لإبرام صفقة قد تشمل جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية تحت عنوان “الكل مقابل الكل”.

وأسر مقاتلو كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) نحو 240 بين عسكريين ومدنيين منهم من يحملون جنسيات مزدوجة لدى اقتحامهم مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في عملية “طوفان الأقصى”.