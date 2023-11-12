“هذه نكبة غزة 2023”.. وزير إسرائيلي: من الصعب على جيشنا إدارة المعركة ولا أعرف كيف ستنتهي الحرب

قال آفي ديختر وزير الزراعة الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء المصغر (الكابينت)، إنه من الصعب على جيش الاحتلال إدارة المعركة كيفما يشاء في قطاع غزة.

وقال في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية نقلتها هيئة البث الرسمية إنه “من وجهة نظر ميدانية، من غير الممكن لجيش الدفاع أن يدير الحرب بالطريقة التي يريدها داخل قطاع غزة، في الوقت الذي تتحرك الجماهير بين الدبابات وبين الجنود. إنها نكبة غزة 2023”.

وأضاف الوزير أيضًا أنه لا يعرف كيف ستنتهي الحرب، لأن “مدينة غزة تحتل ثلث مساحة القطاع، وفيها نصف سكان القطاع ولكن هذا ثلث القطاع فقط، وهناك ثلثي قطاع غزة الآخرين، وستة مخيمات للاجئين”.

الوزير آفي ديختر يقول انه من الصعب على جيش الدفاع إدارة المعركة كيفما يشاء بينما يتواجد بين الجنود والدبابات حشد من الناس، هذه نكبة غزة 2023https://t.co/LKhtaaMDwP pic.twitter.com/rJxEn7jyZs — مكان الأخبار (@News_Makan) November 12, 2023

بن غفير يطالب “بتصفية شخصيات بعينها”

وفيما يتعلق بالسياسة الأمنية للحكومة الإسرائيلية، ادّعى إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف أن “نتنياهو يعزله”.

وقال في وقت سابق خلال مقابلة على القناة 12 “يتوجب قول الحقيقة، إنه يعزلني لأنني طالبت بتصفيات شخصيات بعينها”.

وتابع “أتحمل المسؤولية، وأنا عضو في الحكومة. لكنهم لم يصغوا لي، لقد تم استبعادي”. وختم بالقول “الآن أنا أدعو لاحتلال القطاع”.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق لليوم الـ37 على قطاع غزة، بقصفه جوًّا وبحرًا وبرًّا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بينما لا يزال المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطرة.

يأتي ذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، مما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.