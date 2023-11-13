“أرفف شبه فارغة”.. غياب معظم الأدوية الأساسية في صيدليات رفح جنوبي قطاع غزة (فيديو)

“الوضع كارثي” بهذه العبارة وصفت الصيدلانية ربى أبو لبدة الوضع في صيدليات مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة اختفاء معظم الأدوية الأساسية مثل خافض الحرارة والمضادات الحيوية.

وأضافت ربى، للجزيرة مباشر، وهي تقف بين أرفف شبه فارغة في الصيدلية تؤكد صعوبة الوضع وكارثيته، أنه “لو استمر الوضع الحالي فسوف يتم إغلاق الصيدلية خلال أسبوع واحد فقط”.

وناشدت ربى العالم فتح ممر آمن لتوفير الدواء للمرضى سواء عبر معبر رفح في مصر، أو عن طريق الوصول إلى مدينة خان يونس للحصول على الدواء اللازم، مؤكدة أن مستودعات الدواء توجد فقط في غزة وخان يونس.

وعن تأثير انقطاع التيار الكهربائي على عملهم في الصيدلية قالت “إنهم يضطرون لإغلاق الصيدلية مبكرا في حال انقطاع التيار الكهربائي، مما يحول دون تقديم الخدمة الطبية اللازمة والعاجلة للمرضى”.

مدير مستشفى شهـ ـداء الأقصى: لا توجد أسرّة للمرضى فنعالجهم وهم ينزفون على الأرض! #الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/9IqDyGsLi5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 13, 2023

وأضافت الطبيبة الصيدلانية أن القصف المستمر لقطاع غزة حال دون الحصول على أدوية جديدة تناسب الوضع في مدينة رفح من حيث عدد النازحين.

وأشارت الصيدلانية إلى كونها خريجة جديدة من جامعة الأزهر الذي قام الاحتلال بتدميرها، مؤكدة أنها كانت تمتلك أحلاما كثيرة و”لكن يبدو أن كل شيء تم تدميره”.

ويقول محمد صالح للجزيرة مباشر، إن عدم توفر الأدوية قد يؤدي إلى وفاة المرضى، مؤكدا مروره على 3 صيدليات ضمن رحلة بحثه على دواء “عادي جدًّا” على حد وصفه.

وتساءل صالح في حال عدم حصوله على الدواء ماذا سيفعل؟ ليجيب، بأنه سيعود إلى منزله، ويترك المريض ليلاقي حتفه.