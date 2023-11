أم وصحفية ونازحة.. مراسلة الجزيرة مباشر غالية حمد تعتني بطفلتها أثناء تغطية حرب غزة (فيديو)

وثّق نشطاء على مواقع التواصل مقطعًا لمراسلة الجزيرة مباشر في غزة، غالية حمد، وهي تصطحب طفلتها أثناء تغطية الحرب الإسرائيلية على القطاع، وحظي الفيديو بتفاعل واسع عبر المنصات.

وظهرت غالية في المقطع وهي تتحدث خلال مداخلة لها مع شاشة الجزيرة مباشر، وبدت طفلتها الصغيرة تلهو بلعبة في يدها ريثما تنتهي أمها من أداء عملها.

وكتبت الإعلامية والباحثة هدى نعيم “غالية حمد صحفية من غزة نموذج لصمود الأمهات في غزة! هي أم وصحفية ونازحة”.

وعلق المدون محمد المصري عبر حسابه بإنستغرام، قائلًا “قوة غزة في فيديو واحد. مُراسلة صحفية من غزة تقوم بتغطية العُدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة، بينما تعتني بابنتها التي تظلّ حولها.. هؤلاء هنّ نساء غزّة العظيمات”.

وكتب الصحفي سمير النمري “مراسلة الجزيرة مباشر الزميلة غالية حمد في بث مباشر من قطاع غزة فيما تقف طفلتها إلى جانبها. لا يوجد مكان آمن يأوون إليه!! الجميع هناك نازح ومشرد”.

وتحت تهديد القصف والغارات يعمل 1000 صحفي في قطاع غزة، ويقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يمكنه ضمان سلامة هؤلاء الصحفيين، كما نقلت عنه وكالة رويترز في الشهر الماضي.

وبين القتل والتهديد به، تحيط بالصحفيين الفلسطينيين في غزة مخاطر جمّة، تجعلهم يحملون أرواحهم على أكفهم، وهم يتنقلون في الميدان، لتغطية تطورات الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، التي تزداد شراسة مع دخولها الشهر الثاني.

