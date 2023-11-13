أُنقذت بعملية قيصرية عقب استشهاد أمها.. طفلة من الخدّج تواجه الموت في غزة (فيديو)

حالة الطفلة الصحية ليست على ما يرام، وقال إنها تعاني من آثار نقص الأكسجين الحاد

موصلة بالأجهزة الطبية داخل حضانة في المستشفى، كانت الطفلة الوليدة التي أنقذت بعد استشهاد والدتها وأخرجت للحياة بعملية قيصرية، تصارع للبقاء على قيد الحياة، مع حالتها الصحية الحرجة.

وترقد ابنة الشهيدة (ناردين أبو شمالة) داخل غرفة خاصة بالأطفال الخدج في المستشفى الإماراتي برفح جنوبي قطاع غزة، في حالة حرجة جراء نقص الأكسجين بعد استشهاد الوالدة والعملية القيصرية لإخراجها.

وعلى البطاقة التعريفية للطفلة كُتب “ابنة الشهيدة ناردين أبو شمالة ” دون اسم، وقد استشهد جميع أفراد عائلتها عدا والدها الذي كان خارج المنزل وقت القصف الذي تم دون سابق إنذار ليكتب نهاية مأساوية لهذه العائلة.

يقول الدكتور أحمد الشطي “إن الطفلة تعرضت لنقص أكسجين شديد نتيجة حالة الأم التي وصلت إلى مستشفى “أبو يوسف” النجار في حالة حرجة؛ مما اضطر الأطباء إلى إجراء ولادة قيصرية لإنقاذ الطفلة.

وأكد الطبيب وهو يعاين الطفلة داخل الحضانة، أن حالتها الصحية ليست على ما يرام، وقال إنها تعاني من آثار نقص الأكسجين الحاد.

ويروي الطبيب حكاية الطفلة ويقول، إن كل عائلة الطفلة ووالدتها (ناردين أبو شمالة) قد استشهدوا ونجا الوالد الذي كان خارج المنزل ساعة القصف، ليكابد فراق الأسرة بكاملها.

وفي اليوم الـ38 للحرب على غزة، استشهد عشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، كما أصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، ولم تستطع مركبات الإسعاف الوصول إلى عشرات الشهداء والجرحى في بعض المناطق.