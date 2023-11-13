بلومبرغ: حرب إسرائيل على غزة تُكلف اقتصادها 260 مليون دولار يوميا

بتكلفة تصل إلى 260 مليون دولار يوميا، تُشكل الحرب الإسرائيلية على غزة عبئا اقتصاديا باهظا على الحكومة، وضغطا سياسيا على رئيسها بنيامين نتنياهو.

وأشارت وكالة بلومبرغ الأمريكية إلى أن تلك الحرب صارت أكثر كلفة على إسرائيل مما كان متوقعا في البداية، وباتت تضع ضغوطا على الموارد العامة، حيث يستعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في غضون أيام للإعلان عن ميزانية جديدة للعام الحالي ومن ثم عرض خطط للعام المقبل، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل أسوأ مواجهة عسكرية لها منذ 50 عاما.

ووفقا للوكالة، فقد تفاقمت المشكلات الاقتصادية التي تعانيها الحكومة بسبب الحرب، حيث بدأت تميل بشكل متزايد إلى الاعتماد على السندات لتغطية النفقات العسكرية، مما أدى إلى زيادة عجز الميزانية بأكثر من سبعة أضعاف في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بالعام الماضي.

وتصل تكلفة تأمين السندات السيادية إلى أكثر من ضعفي ما كانت عليه قبل بدء الحرب، حسب الوكالة، بينما لا يزال العائد الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات الإسرائيلية مرتفعا بمقدار 25 نقطة أساس.

ووفقا لبلومبرغ، فإن خطط الميزانية لعام 2023 التي أعلنها سموتريتش تتضمن زيادة في الإنفاق بقيمة 35 مليار شيكل (نحو 9 مليارات دولار) يتم تمويل الجزء الأكبر منها من الدين العام، حيث يتركز الجزء الكبير من الزيادة على الجانب العسكري.

وقال سموتريتش إن عجز الموازنة قد يصل إلى 4% من الناتج الاقتصادي هذا العام و5% في عام 2024. وأوضحت الوكالة أن هذا يزيد بأكثر من ضعفي توقعات الحكومة السابقة، ولكن لا يزال أقل من نسبة 7.1% المتوقعة من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.