“سنكون أمام مقبرة جماعية للأطفال الخدج”.. أطباء غزة يحذرون من وقوع كارثة إذا نفد الوقود (فيديو)

طبيب في رفح: احتياطي الوقود في المستشفى يكفي لثلاثة أيام فقط

قال الدكتور نبيل أبو غرارة، طبيب الأطفال الخدج في المستشفى الإماراتي في رفح جنوبي قطاع غزة، إنهم “يعملون في ظل إمكانيات صعبة جدًّا”.

وأوضح أبو غرارة، للجزيرة مباشر، أنهم يقومون بتقديم الرعاية الطبية للأطفال الخدج في ظل ظروف صعبة جدًّا، مشيرًا إلى لجوئهم إلى وضع طفلين في حضانة واحدة بسبب نزوح سكان الشمال إلى الجنوب هربًا من القصف العنيف للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو غرارة “لا نعلم كيف نستوعب هذا الكم الهائل في ظل شح كبير في الإمكانيات الطبية، تعاني منه غزة على الصعيدين الطبي والأفراد”.

وعن الوقود، أكد أبو غرارة أن احتياطي الوقود في المستشفى يكفي لثلاثة أيام فقط، وفي حال نفاد الوقود فإن هذا المكان سوف يتحول مباشرة إلى “مقبرة جماعية للأطفال الخدج، لأنهم يعتمدون على الأكسجين”.

وطالب أبو غرارة بفك الحصار عن غزة، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة حتى يتسنى لهم تقديم الرعاية الطبية.

وأكد سامي أبو هويشل، المدير الإداري للمستشفى الإماراتي أن المستشفى يقدم خدمات طبية لـ”400 ألف نسمة في ظل حركة نزوح كبيرة يشهدها قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب”، مؤكدا أن احتياطي الوقود يغطي فقط بضعة أيام قليلة قادمة.

وناشد أبو هويشل الجهات الدولية توفير المستلزمات الطبية والوقود للمستشفى، للمساعدة على تقديم الرعاية الطبية اللازمة.