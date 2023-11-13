صحة غزة: شهداء جدد بمجمع الشفاء المحاصَر بينهم خُدّج والحل الوحيد الآن نقل الجرحى للعلاج في مصر (فيديو)

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن مجمع الشفاء الطبي “بات في دائرة الموت” بعد تقدّم الآليات العسكرية الإسرائيلية بشكل مباشر إلى البوابة الشرقية للمجمع الطبي.

وأكد القدرة خلال مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر، اليوم الاثنين -من داخل مستشفى الشفاء المحاصر- أن “التهديد أصبح مباشرًا لكل من هو داخل المجمع، وأن الوضع الآن بات خطيرًا للغاية”.

وأضاف “فقدنا صباح اليوم 7 مرضى جدد من المرضى والجرحى، والذين كانوا يحتاجون لأكسجين ولعمليات جراحية، لكننا لم نتمكن من فعل ذلك، لأن الكهرباء انقطعت واستهدف الاحتلال محطة الأكسجين في المجمع”.

وبذلك يرتفع عدد الذين استشهدوا داخل مستشفى الشفاء منذ حصاره قبل يومين، إلى 20 فلسطينيًّا، كما استشهد من داخل الحضانة 3 أطفال خدج حتى اللحظة، وفقًا للقدرة.

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال تراجع صباح اليوم الاثنين عن موافقته التي أصدرها أمس للصليب الأحمر حول نقل الجثث المتكدسة داخل المجمع وخارجه لدفنها.

الحل الوحيد.. مستشفيات مصر

وأوضح أن الحل الوحيد حاليًّا للمرضى الجرحى الموجودين في المستشفى، البالغ عددهم 650، هو نقلهم مباشرة إلى مستشفيات في مصر، وذلك لصعوبة استيعابهم داخل مستشفيات أخرى في القطاع، إضافة إلى عدم وجود العلاج المناسب لهم داخل أي مستشفى في غزة، على حد قوله.

وحذّر القدرة من خطورة استمرار الأوضاع في المجمع الطبي على هذا الحال، وقال “حياة جميع المرضى في المستشفى باتت في خطر، خلال الساعات القادمة ستحدث بالتأكيد مضاعفات صحية كبيرة، خاصة أن الأطفال الخدج خارج الوحدات الخاصة، التي لها مواصفات معينة، بالتالي معرضون للوفاة في أي لحظة”.