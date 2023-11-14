“أوقفوا إطلاق النار”.. أمريكيون يتظاهرون داخل مبنى أوكلاند الفيدرالي (فيديو)

نظم عدد من الأمريكيين مظاهرة، أمس الاثنين، داخل مبنى أوكلاند الفيدرالي في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وارتدى المتظاهرون قمصانا سودًا كُتب عليها “أوقفوا إطلاق النار الآن”، وشارك في المظاهرة عدد من اليهود كتبوا على قمصانهم “اليهود يريدون وقف إطلاق النار”.

وهتف المتظاهرون بالشعار نفسه كما رددوا “فلسطين حرة من النهر إلى البحر”، ورفع المتظاهرون داخل المبنى الفيدرالي لافتة كبيرة باللون الأحمر كُتب عليها “اتركوا غزة تعيش”.

واعتقل رجال الأمن أحد المتظاهرين وسط هتافات البقية، وطوقت الشرطة المبنى بالحواجز الحديدية.

ولليوم التاسع والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة؛ مما أسفر عن 11240 شهيدا، بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة، وأكثر من 29 ألف مصاب، أغلبهم من الأطفال والنساء.