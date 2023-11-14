استشهاد 7 فلسطينيين بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، ظهر اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء طولكرم نتيجة العدوان الإسرائيلي، منذ مساء أمس إلى 7 شهداء هم:

عبد معارك جربان (33 عاما)

سعيد سلمان ابو طاحون (32 عاما)

جهاد خالد غانم (25 عاما)

مصعب عمر الغول (21 عاما)

حازم محمد حصري (28 عاما)

محمود علي حدايدة (25 عاما)

وليد مصيعي (26 عاما)

ثاني اقتحام خلال أسبوع

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت صباح اليوم، استشهاد 6 فلسطينيين في طولكرم، إضافة إلى 12 إصابة، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس بالمدينة في ثاني اقتحام للمخيم خلال أسبوع.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر بتجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال في محيط المخيم فيما قالت كتيبة طولكرم- الرد السريع- إنها تخوض اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال على عدة محاور.

وقالت الكتيبة في بيان “في إطار معركة طوفان الأقصى، يخوض المجاهدون من أبناء محافظة طولكرم اشتباكات مسلحة مع الجيش المهزوم المقتحم لمدينتنا في هذه الأثناء على عدة محاور ونؤكد على أننا سوف نكسر هذه الغطرسة ونخرجهم منها يجرون أذيال الخيبة”.

شهداء طولكرم

وأعلن المستشفى الحكومي في طولكرم فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد 3 شبان بعد قصفهم بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة، وشهيد آخر (وليد مصيعي) بالرصاص ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 6.

وكانت مصادر طبية في المستشفى قد أعلنت في وقت سابق فجر اليوم، استشهاد 3 شبان بعد قصفهم بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة، والشهداء الثلاثة هم: سعيد سليمان يوسف ابو طاحون (24 عاما) وجهاد خالد مقبل غانم (27 عام) ومصعب عمر احمد الغول (21 عاما).

واستشهد شابان الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم، حيث أفادت وزارة الصحة باستشهاد الشابين محمود علي حدايدة (25 عاما) وحازم محمد حصري (28 عاما) بعد إصابتهما بالرصاص الحي في الصدر، خلال عدوان الاحتلال على طولكرم.





‫كما أصيب 4 شبان خلال العدوان المتواصل على مخيم طولكرم برصاص قناصة الاحتلال المنتشرة على أسطح المنازل والبنايات، ومنعت قوات الاحتلال في البداية سيارات الإسعاف من دخول المخيم، وقامت باعتراضها وتفتيشها تفتيشا دقيقا قبل أن تتمكن من الوصول إلى الإصابات ونقلها إلى المستشفى، واعتقلت قوات الاحتلال المصاب مدحت أبو عمشة من سيارة الإسعاف أثناء نقله للمستشفى.

وقامت جرافة مجنزرة بتجريف شارع المدارس على مدخل المخيم، وتخريب البنى التحتية فيه، في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات الاحتلال عددا من المنازل في المنطقة واعتلت الأسطح، وسط إطلاق الأعيرة النارية على كل شيء متحرك.

🔴متابعة صفا| جرافات الاحتلال تواصل تدمير الشوارع والبنية التحتية في حارة المقاطعة في مخيم طولكرم. pic.twitter.com/iEP6zYVXUk — وكالة صفا (@SafaPs) November 14, 2023

كما دمرت جرافة الاحتلال جانب من شارع جامعة القدس المفتوحة في المدينة والقريب من المخيم وحاصرت قوات الاحتلال مخيم طولكرم عبر نشر دورياتها الراجلة والمحمولة على كافة مداخله، وحاصرت أحياء مدينة طولكرم المؤدية للمخيم.

ويعتبر هذا الاقتحام الثاني للمخيم خلال أسبوع، الذي شهد اغتيال قوات خاصة لأربعة شبان، وإصابة 6 مواطنين وتخريب البنى التحتية لشوارعه وأزقته.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم الشهداء وأعلنت عن إضراب شامل اليوم الثلاثاء لجميع مناحي الحياة، حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم ومجازر الاحتلال.

وباستشهادهم ترتفع حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 30 شهيدا.