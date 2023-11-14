استشهدت عائلته.. ناج من قصف إسرائيلي لخان يونس يوجه رسالة إلى المقاومة والعرب (فيديو)

وجّه ناج من قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة خان يونس رسالة قوية إلى المقاومة الفلسطينية وإلى العرب كافة.

وقال الناجي الذي أصيب بجروح بالغة في رأسه ووجهه وإحدى يديه، إنه يدعم المقاومة ويطلب من الله النصر لها وأن “يقويهم الله”، وأضاف “كلنا فداء للمقاومة ولغزة”.

وأدان الرجل الذي استشهد جميع أفراد عائلته بقصف إسرائيلي لمنزله فجر اليوم الثلاثاء، الصمت العربي، وقال في حديث مع الجزيرة مباشر “خليكم ساكتين تتفرجوا علينا”.

وتابع المصاب معبّرا عن غضبه “والله لن نسامحكم غدا أمام الله”، واستطرد “كل ما تمكنت الدول العربية من فعله هو إدانة الحرب في القمة العربية، ولم تتمكن من إدخال أي مساعدات لغزة”.

وقال عجوز ناج من القصف إن جميع أسرته كانوا نائمين عندما فاجأهم القصف، وإنه كان مستيقظا عندما ضرب الصاروخ منزلهم ودمره فوق رؤوس ساكنيه.

وخلف القصف 13 شهيدا باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين لعائلتي الآغا و”أبو جميزة” شرقي مدينة خان يونس، الساعة 3 والنصف فجر اليوم الثلاثاء.

وقال شاهد عيان للجزيرة مباشر، إن العائلة لم تكن بمفردها في المنزل بل كان فيه نازحون استُشهدوا جميعا.

ولا تزال جثة شهيدة وطفلها تحت الأنقاض إلى الآن، إذ لم تتمكن آليات الدفاع المدني البسيطة من انتشالها.

وأفاد السكان أن المنطقة مكتظة بالسكان، وأن الشهداء ضُربوا وهم نائمون، مشددين أنه “لا يوجد عناصر من المقاومة هنا” متسائلين عن ذنب الأطفال والنساء.

وقال الشاهد إن القصف كان مريعا وإن السكان لم يتمكنوا من الوصول إلى الإسعاف والدفاع المدني إلا بعد وقت طويل، بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات.

وأوضح أن طفلة خرجت على قيد الحياة من تحت الأنقاض، لكنها استشهدت بسبب تأخر وصول الإسعاف.