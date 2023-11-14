الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 47 منذ بدء العملية البرية

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال معارك في غزة أمس الاثنين؛ مما يرفع عدد قتلاه إلى 47 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم، مقتل ضابطي صف وإصابة 4 جنود بجروح خطرة في معارك شمال قطاع غزة ليرتفع العدد المعلن لقتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 366 قتيلا.





وقال في بيانه “قتل جنديان يوم الاثنين خلال القتال في قطاع غزة، وهما الرقيب أول روي ماروم (21 عاما) من رعنانا، والرائد راز أبو العافية (27 عاما) وهو جندي احتياط من ريشبون”.

وأضاف البيان “أصيب مقاتل احتياطي وعنصر دائم من الكتيبة 605 بجروح خطرة في معارك شمال قطاع غزة، وأصيب اثنان من الكتيبة 299، واللواء 300، بجروح خطرة نتيجة سقوط صاروخ مضاد للدبابات بالقرب من المنطقة الزراعية”.

وتخوض قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين، على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، إضافة إلى محاصرتها لمستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

ولليوم الـ39، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء.