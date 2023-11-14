شاهد.. قوات خاصة من الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مقهى وتعتقل شابا شمال القدس المحتلة

اعتقلت قوة خاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابًّا بعد اقتحام مقهى في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأظهرت لقطات من كاميرا المراقبة في المقهى اقتحام جنود الاحتلال مدججين بالأسلحة.

وأوضحت المشاهد سحبهم للشاب بالقوة والاعتداء عليه بالضرب، وعلى آخرين كانوا في المقهى.

وتزيد اقتحامات الاحتلال لمخيمات وبلدات الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.

ولليوم التاسع والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة؛ مما أسفر عن 11240 شهيدا، بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة، وأكثر من 29 ألف مصاب، أغلبهم من الأطفال والنساء.