صحفي يلاحق سيناتورا أمريكيا في القطار: لماذا تقتلون أطفال غزة بأسلحتنا؟ (فيديو

أقدم الصحفي الأمريكي آرون ميت الذي يعمل في موقع “دو غري زون” على إحراج النائب في الكونغرس كريس كونز أثناء لقائهما في رحلة عبر القطار.

وبادر الصحفي بسؤال السيناتور الأمريكي عن سبب رفضه الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وموقفه من استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية تسببت حتى الآن في مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم أكثر من 4600 طفل.

وبينما تمسّك السيناتور الأمريكي الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي عن ولاية ديلاوير بعدم الرد على أسئلة الصحفي مطالبا إياه بإنهاء اللقاء، فاجأه ميت بالقول “كنت من بين الذين دعوا حكومة إسرائيل إلى استهداف حماس”.

ليرد عليه السيناتور “لقد سألتني بالفعل خمس مرات، لن أدعو إلى وقف إطلاق النار”.

وتدخل الصحفي قائلا “وأنا أؤيد بقوة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية”.

وهنا فقد السيناتور سيطرته على نفسه، قائلا “آرون، أنت تزعجني وتزعج الجميع من حولك. من فضلك توقف، وإلا سأطردك من هذا القطار”.

Sen. @ChrisCoons sat across from me on the train. With Israel using US weapons to kill thousands of Palestinian civilians, including 4600+ children, I asked him why he refuses to call for a ceasefire: pic.twitter.com/uW7oBBX0Il — Aaron Maté (@aaronjmate) November 13, 2023

وأضاف “من فضلك، توقف عن فعل هذا. لقد سألتني عشر مرات، وأنت تحصل على إجابة احترافية ومناسبة مني قدر الإمكان”.

ورد عليه آرون ميت “أعتقد أن ذبح الأطفال عمل غير إنساني، وهذه هي المشكلة بيننا”.

وظل الصحفي يواصل أسئلته والسيناتور يرفض الإجابة، حتى غادر مقعده في القطار.