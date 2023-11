صحفي يلاحق سيناتور أمريكي في القطار: لماذا تقتلون أطفال غزة بأسلحتنا؟ (فيديو

أقدم الصحفي الأمريكي آرون ميت الذي يعمل في موقع “دو غري زون” على إحراج النائب في الكونغرس كريس كونز أثناء لقائهما في رحلة عبر القطار.

وبادر الصحفي السيناتور الأمريكي بسؤاله عن سبب رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة واستخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية تسببت حتى الآن في مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك أكثر من 4600 طفل.

وفيما تمسك السناتور الأمريكي الذي ينتمي للحزب الديمقراطي عن ولاية ديلاوير بعدم الرد على أسئلة الصحفي مطالبا إياه بوقف اللقاء، بادره ميت قائلا “كنت من ضمن الذين دعوا حكومة إسرائيل لاستهداف حماس”.

ليرد عليه السيناتور “لقد سألتني بالفعل خمس مرات.. لن أدعو إلى وقف إطلاق النار”.

وتدخل الصحفي قائلا “وأنا أؤيد بقوة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية”.

وهنا خرج السناتور عن طوره قائلا “آرون، أنت تزعجني وتزعج الجميع من حولك. من فضلك توقف، وإلا سأطردك من هذا القطار”.

Sen. @ChrisCoons sat across from me on the train. With Israel using US weapons to kill thousands of Palestinian civilians, including 4600+ children, I asked him why he refuses to call for a ceasefire: pic.twitter.com/uW7oBBX0Il

— Aaron Maté (@aaronjmate) November 13, 2023