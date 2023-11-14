عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى غزة: من غير المقبول عدم وجود صفقة للإفراج عنهم حتى الآن (فيديو)

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتقديم إجابات بشأن مصير أبنائهم والتحرك لاستعادتهم.

وأضافوا، خلال مسيرة في تل أبيب اليوم الثلاثاء، أنه من غير المقبول عدم وجود صفقة للأسرى حتى الآن، وقالوا إن كل يوم يمر يعرّض حياتهم للخطر.

وطالبت عائلات الأسرى لدى المقاومة، باجتماع مع المجلس الحكومي الأمني في إسرائيل لمعرفة ما يجري لأبنائهم، وتساءلوا “متى ستطلق (حركة المقاومة الإسلامية) حماس سرحهم؟”.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالضغط على الصليب الأحمر لزيارة أسراهم وتقديم الرعاية لهم.





وفجر اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال معارك في غزة أمس، مما يرفع عدد قتلاه إلى 47 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولليوم الـ39، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألف غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح في حصيلة غير نهائية.

وصباح اليوم، دُفنت جثامين عشرات الشهداء بمقبرة جماعية في ساحة مجمع الشفاء بغزة لصعوبة دفنها منذ السبت الماضي بسبب الحصار الذي فُرض عليه من جميع الجهات، لليوم الرابع على التوالي.

وتوقفت غالبية مستشفيات شمال غزة عن العمل بسبب نقص الكهرباء والوقود، وتكدست الجثث في ساحات المستشفيات بالإضافة إلى جثامين الشهداء التي ما زالت تحت الأنقاض وعدم القدرة على انتشالها ما يهدد بكارثة صحية وبيئية في القطاع المحاصَر.