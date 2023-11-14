“وين الباقي؟”.. أب فلسطيني يبحث عن بقية أبنائه بين الجثث بعد قصف إسرائيلي لخان يونس (فيديو)

بحث رجل فلسطيني عن أبنائه بين جثث الشهداء داخل المشرحة في مشهد مؤلم، صباح اليوم الثلاثاء، بعد قصف منزله بصاروخ إسرائيلي في خان يونس بقطاع غزة.

وأخذ الأب يكشف عن وجوه الجثث في المشرحة حتى يتعرف على أبنائه، وعندما لم يجد إلا اثنين منهم أخذ يردد بألم وإصرار “أين الباقي؟”.

عضّ الأب أصابعه وهو يشاهد جثث أطفاله من شدة الألم ومن شدة فجاعة المشهد، ووجد الأب أفرادا آخرين من العائلة أشلاء.

ودخل أفراد من العائلة إلى المشرحة ليتعرف كل على أبنائه الشهداء، وأخذوا يتعاونون على تحديد هوية كل جثة بسبب تشوه ملامحها.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات في مدينة خان يونس فجر اليوم الثلاثاء وقتل عائلات بأكملها.

ولليوم التاسع والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة؛ مما أسفر عن 11240 شهيدا، بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة، وأكثر من 29 ألف مصاب، أغلبهم من الأطفال والنساء.