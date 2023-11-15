المستشار الألماني يعلق على اتهام أردوغان إسرائيل بـ”الفاشية”

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، إن اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دولة إسرائيل بالفاشية أمر “سخيف”.

وردّ شولتس، خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على سؤال بشأن تصريحات أردوغان، قائلا “إسرائيل دولة تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتلتزم بالتصرف وفقا لذلك، ولهذا السبب فإن هذه الاتهامات لإسرائيل سخيفة”.

وكان أردوغان قد قال، الجمعة الماضية، إن اسرائيل “تحاول منذ 75 عاما بناء دولة على أراضٍ مسروقة من الشعب الفلسطيني”.

وأضاف، خلال إحياء الذكرى الـ75 لوفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، أن شرعية إسرائيل “موضع شك بسبب فاشيتها”.

وتابع “نحن نواجه فاشية ترى قتل الأطفال أمرا مشروعا ومبررا”.

واستطرد “الدول الغربية التي تتحدث باستمرار عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، تراقب المجازر الإسرائيلية من بعيد فقط”.

وقال شولتس “موقف الحكومة الألمانية واضح جدا، وهو أن حماس منظمة إرهابية، ولإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس”.

وأضاف “نحن إلى جانب إسرائيل، وهي دولة ديمقراطية، ويجب أن يقال ذلك بوضوح أيضا”.

وأحدثت مواقف أردوغان جدلا في ألمانيا، حيث ارتفعت أصوات تطالب بإلغاء زيارة الرئيس التركي لبرلين المقررة الجمعة المقبلة.

ويُجري أردوغان في برلين محادثات مع شولتس والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقال المتحدث باسم شولتس (شتيفان هيبرستريت) هذا الأسبوع إن النقاش مهم حتى مع شركاء “يتصفون بالصعوبة”.