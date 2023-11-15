المكتب الإعلامي في غزة: اقتحام مجمع الشفاء جريمة حرب وضد الإنسانية

حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، كامل المسؤولية عن سلامة آلاف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين داخل مستشفى الشفاء.

وحذر في بيان صباح اليوم الأربعاء، من ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في المستشفى، وقال إن “اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي جريمة حرب وجريمة أخلاقية وجريمة ضد الإنسانية”.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السـادس على التوالي.





اقتحام بعد حصار

وقال بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مجمع الشفاء، بعد فرض حصار مشدد عليه منذ أيام عدة ، قصف خلالها أكثر من 5 مبان ٍ داخل المجمع وأطلق النار والقذائف على الجرحى والنازحين والطواقم الطبية المتواجدين داخل المجمع”.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يرتكب مجدداً جريمة بشعة مع سبق الإصرار والترصد باستهداف مجمع الشفاء الطبي وإطلاق النار داخله ، رغم معرفته بوجود نحو 9 آلاف من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين داخل المجمع.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: لا يوجد أي مؤشر على وجود مختطفين داخل #مستشفى_الشفاء وعملياتنا مستمرة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/cBkjY5uPkO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2023

تأتي هذه الجريمة الجديدة لجيش الاحتلال بعدما ارتكبه من مجازر وجرائم بحق المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أوقع خلالها أكثر من 700 شهيد وجريح ، وكان أفظع تلك الجرائم المجزرة المشهودة في المستشفى المعمداني.

وأكد البيان أن المستشفيات والطواقم الطبية في بؤرة الاستهداف منذ بداية الحرب على غزة، حيث قتل جيش الاحتلال خلال حربه الوحشية 198 طبيباً وممرضاً ومسعفاً، واستهدف 55 سيارة إسعاف، وأخرج 25 مستشفى من الخدمة .