“باسم الإنسانية”.. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف الحرب على غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف الحرب على غزة “باسم الإنسانية”، وأعرب عن شعوره بانزعاج عميق من الحالة المروعة والخسائر الفادحة في الأرواح بعدد من مستشفيات غزة.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن استشهاد 11320 بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، في حصيلة غير نهائية.

وأعرب غوتيريش في بيان عن “شعوره بانزعاج عميق من الحالة المروعة والخسائر الفادحة في الأرواح بعدد من مستشفيات غزة”، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: لا يوجد أي مؤشر على وجود مختطفين داخل #مستشفى_الشفاء وعملياتنا مستمرة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/cBkjY5uPkO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2023

“اتخاذ خطوات ملموسة”

ويوم الخميس، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة للقطاع.

وأضاف غوتيريش في كلمة مصورة “المدنيون في غزة بمن فيهم النساء والأطفال يواجهون كابوسا لا ينتهي حيث دُمرت منازلهم وقُتل أحباؤهم”، وتابع “بينما تتساقط القنابل عليهم، فإنهم محرومون من أبسط احتياجاتهم مثل الماء والغذاء والكهرباء والدواء”.

وأكد غوتيريش أن الاحتياجات في قطاع غزة كبيرة جدا، وجدد الدعوة إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار، لحماية المدنيين وتزويدهم بالمساعدات الإنسانية.