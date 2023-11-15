تمهيدا لدخولها الجانب المصري.. سيارات إسعاف تحمل جرحى من غزة تصل إلى معبر رفح (فيديو)

وصل إلى معبر رفح، ظهر اليوم الأربعاء، عدد من سيارات الإسعاف التي تحمل جرحى من قطاع غزة، تمهيدا لدخولها الجانب المصري من المعبر.

وكانت السلطات المصرية قد أنشأت مستشفى ميدانيا في شمال شرقي سيناء، استعدادا لاستقبال الجرحى من قطاع غزة الذي يتعرض لمجازر يومية جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وتعاني المستشفيات في غزة نقص الوقود والأدوية والماء والكهرباء، وتتعرض للقصف المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يفاقم الوضع الكارثي، خاصة مع الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية.

عبور الجرحى

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، اليوم الأربعاء، كشفا بجوازات أجنبية جديدة أشارت إلى أن أصحابها سيسافرون عبر معبر رفح اليوم، وقالت إن عليهم الحضور صباحا في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

ومع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وصل نحو 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعدد من الجرحى الفلسطينيين إلى مصر، يوم السبت.

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود قد أعلنت مساء السبت استئناف عمل معبر رفح، ودعت المسافرين “أصحاب الجوازات الأجنبية المدرجين في كشوف السفر” إلى التوجه إلى المعبر الواقع جنوب قطاع غزة والمؤدي إلى صحراء سيناء المصرية.

ومنذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، تم إجلاء عشرات الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية، كما غادر مئات من مزدوجي الجنسية والأجانب.