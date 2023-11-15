“جوع وبرد وخوف”.. الجزيرة مباشر ترصد أوضاع النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في غزة (فيديو)

أجمع عدد من الفلسطينيين النازحين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة أنهم يواجهون أوضاعًا إنسانية مأساوية داخل مستشفى شهداء الأقصى ومحيطه في ظل الحصار الإسرائيلي الشامل وغياب وسائل العيش الضرورية، واستمرار تهديدات العدو بمزيد من القصف.

وصرحت سيدة نازحة أنها هربت من القصف الذي استهدف منزلها، وتعيش داخل المستشفى بمعية 17 من أفراد أسرتها تحت خيمة باردة ومهترئة.

وقالت “قضينا يومان بدون خبز.. ليس لدينا طحين وأمس تم قصف المطحنة، وها نحن ننتظر الفرج”.

وقال رب أسرة آخر نزح من الشجاعية: “الأكل معدوم داخل المستشفى والأدوية معدومة أيضًا، و5 من أولادي مرضى” جراء التقلبات المناخية التي شهدتها غزة، يوم أمس.

وأضاف: “رغم كل هذه المأساة لدينا أمل كبير في الله بأن يتغير حالنا وحال جميع الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وقال الصحفي آدم المدهون الذي نزح هو الآخر للمستشفى، إنه فقد بيته في مخيم جباليا وقضى 25 يومًا داخل المستشفى، طلبًا لحماية زوجته وما تبقى من أولاده.

وأضاف “فقدت إحدى بناتي في القصف والبنت الأخرى البالغة من العمر 4 سنوات أصيبت، وتم بتر ذراعها”.