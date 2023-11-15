صحفي للجزيرة مباشر: الاحتلال اقتحم مجمع الشفاء بكتيبتين من الدبابات (فيديو)

أكد الصحفي أحمد البرش للجزيرة مباشر أن جيش الاحتلال اقتحم مجمع الشفاء الطبي من الجهة الغربية حيث يوجد القسم المخصص لحالات الولادة، مشيرا إلى أن المستشفى أصبح محاصرا من الدبابات الإسرائيلية والجرافات فضلا عن المئات من جنود الاحتلال الذين اعتلوا الأسطح المجاورة وبدأوا بإطلاق النار باتجاه كل من يتحرك في محيط المستشفى.

وقال البرش “القوة التي اقتحمت مستشفى الشفاء عبارة عن كتيبتين من الدبابات، كل كتيبة تحتوي على 40 آلية ودبابة وجرافة، وكل دبابة يقودها 5 جنود، وبالتالي يمكن القول إن هناك مئات من الجنود منتشرون الآن في محيط المستشفى”.

وأضاف “مستشفى الشفاء لديه شبكة إنترنت خاصة به، لكن مع دخول القوات الإسرائيلية إلى محيطه، انقطع الاتصال عبر هذه الشبكة التي كانت آخر وسيلة اتصال يمكن التواصل بها مع الموجودين داخله، ونحن الآن لا نعرف على وجه الدقة ما الذي يحدث في الداخل”.

وتابع “القوات الإسرائيلية قامت أيضا بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الكوادر الطبية بالمستشفى، بعد رفضهم مطالبات الاحتلال لهم بمغادرة المستشفى والتخلي عن المرضى والجرحى”.

ويوجد في مجمع الشفاء نحو 1500 من أفراد الطواقم الطبية ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدَّج و7 آلاف نازح، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ومنذ أيام، يتعرض مجمع الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين”، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسؤولون في قطاع غزة.

وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، مما يفاقم الوضع الكارثي، خاصة مع الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى وفاة مرضى وجرحى بينهم أطفال.